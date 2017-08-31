МИД: Посольство в Ливане прилагает усилия для отправки в Баку тела гражданина Азербайджана

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало проблемы с доставкой в Баку тела скончавшегося в Ливане гражданина Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, с участием гражданина Азербайджанской Республики Алиева Хазара Интигам оглу 06.02.1994 г.р. 28 августа 05:30 в ливанском городе Бейрут произошло ДТП.

В результате аварии на непредусмотренной для пешеходов части дороги автомобиль сбил Алиева Хазара: "Как сообщили в посольстве Азербайджана в Ливане, Алиев Хазар с участием совершившего аварию лица посредством службы скорой помощи был доставлен в больницу и, несмотря на оказание ему первой медпомощи, он скончался в тот же день в 11:00. На основе имевшегося при покойном паспорте полиция города Бейрут связалась с посольством Азербайджанской Республики".

В МИД сообщили, что сотрудники консульской службы посольства незамедлительно прибыли в больницу, совместно с сотрудниками полиции и медработниками труп был осмотрен, личность покойного была установлена: "Со стороны посольства на основе инструкции консульского управления МИД были приняты необходимые меры, в первую очередь была дана информация семье покойного и обеспечено возбуждение уголовного дела по факту.

В период пребывания в Ливане Алиев Хазар не прошел консульскую регистрацию в посольстве. Сообщается, что у него не было и страховки. Больница требует оплаты оказанных услуг.

Как и в других странах, в бюджете дипломатических представительств Азербайджанской Республики за рубежом средства для таких случаев не предусмотрены. Посольство Азербайджанской Республики в контакте с полицией Бейрута, больницей и совершившим наезд водителем и его адвокатом, с тем чтобы обеспечить отправку тела в Азербайджан.

Вопрос находится в центре внимания Консульского управления МИД".