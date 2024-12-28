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МИД: Партнерство с НАТО остается приоритетом внешней политики Азербайджана

МИД: Партнерство с НАТО остается приоритетом внешней политики Азербайджана МИД: Партнерство с НАТО остается приоритетом внешней политики Азербайджана
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 17:16
МИД: Партнерство с НАТО остается приоритетом внешней политики Азербайджана

Партнерство с НАТО продолжает оставаться важным приоритетом для Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в отчете МИД Азербайджана по итогам 2024 года.

В ведомстве отметили, что политический диалог и практическое сотрудничество между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом продолжались на протяжении всего года, стороны обменивались взаимными визитами.

2024 год ознаменовался 30-летним юбилеем присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира". По этому случаю был организован ряд мероприятий, сообщили в МИД.

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