МИД: Информация о доставке в Азербайджан израильских беспилотников для нападения на Ирак и Иран не имеет никакого основания

"Информация относительно доставки в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран не имеет никакого основания".

Как сообщает Report, об этом отвечая на вопрос СМИ заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает распространяться совершенно необоснованная информация относительно доставки в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран. Мы категорически опровергаем данные сообщения, которые не имеют никаких оснований и носят дезинформационный характер", - отметила она.