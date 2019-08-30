 Наверх

МИД: Информация о доставке в Азербайджан израильских беспилотников для нападения на Ирак и Иран не имеет никакого основания

МИД опроверг информацию о доставке в Азербайджан беспилотников

"Информация относительно доставки в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран не имеет никакого основания".

Как сообщает Report, об этом отвечая на вопрос СМИ заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева. 

"C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает распространяться совершенно необоснованная информация относительно доставки в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран. Мы категорически опровергаем данные сообщения, которые не имеют никаких оснований и носят дезинформационный характер", - отметила она. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!