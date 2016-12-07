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    МИД: Новый министр внутренних дел Франции незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана

    Хикмет Гаджиев: Его имя включено в список нежелательных лиц

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "В сентябре 2015 года новый министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру в статусе члена французского парламента незаконно посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана. Его имя включено в список нежелательных лиц".

    Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    По его словам, вне зависимости от должности и положения, имя каждого иностранца, незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана, нарушив наши законы, территориальную целостность и суверенитет, включается в список нежелательных лиц: "Закон есть закон, и он касается каждого".

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