МИД: Некоторым международным медиа-структурам разрешено посетить оккупированные территории Азербайджана

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Новый премьер-министр Армении проведет сегодня в Ханкенди пресс-конференцию для местных и зарубежных СМИ".

Как сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, издания Financial Times, Associated Press, Agence France Press уже обратились в МИД Азербайджана с официальным письмом для получения разрешения правительства Азербайджана, чтобы посетить оккупированные территории:

"Учитывая уважение данных международных СМИ к законам нашей страны, территориальной целостности и суверенитету, а также международному праву, не было возражений относительно визита представителей этих медиа-структур на оккупированные территории".

Хикмет Гаджиев выразил надежду на то, что на основе данного визита представители международных СМИ во время поездки по оккупированному Лачынскому району и Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана смогут на месте сами удостовериться в том, что там в результате оккупации была проведена этническая чистка против проживавших испокон веков на этих территориях коренных азербайджанцев, было разрушено принадлежащее азербайджанскому народу материально-культурное наследие:

"Мы рекомендуем представителям зарубежных СМИ в ходе поездки посетить полностью разрушенные Агдамский, Джабраильский, Физулинский и другие районы. Однако опыт показывает, что армянская сторона не позволит им выйти за пределы Ханкенди".