МИД: Направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам иски Армении совершенно неприемлемы

Очередные иски, выдвинутые Арменией 29 сентября в Международном суде с целью определения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно необоснованны

Очередные иски, выдвинутые Арменией 29 сентября в Международном суде с целью определения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно безосновательны и абсурдны.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, эти иски, направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам, совершенно неприемлемы, и свидетельствуют о том, что Армения не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану.

"Армения, как и в Совете Безопасности ООН, злоупотребляет Международным судом, продвигая свою коварную политическую повестку дня. Только за этот год Армения обращается в суд уже в третий раз. Отметим, что из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одна удовлетворена частично, а поданные в мае ходатайства были единогласно отклонены судьями.

Азербайджанская сторона представит суду позицию, в которой будут отражены последовательные ответы на эти новые необоснованные претензии Армении", - говорится в сообщении.