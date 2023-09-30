О нас

МИД: Направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам иски Армении совершенно неприемлемы

МИД: Направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам иски Армении совершенно неприемлемы Очередные иски, выдвинутые Арменией 29 сентября в Международном суде с целью определения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно необоснованны
Внешняя политика
30 сентября 2023 г. 12:10
МИД: Направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам иски Армении совершенно неприемлемы

Очередные иски, выдвинутые Арменией 29 сентября в Международном суде с целью определения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно безосновательны и абсурдны.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, эти иски, направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам, совершенно неприемлемы, и свидетельствуют о том, что Армения не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану.

"Армения, как и в Совете Безопасности ООН, злоупотребляет Международным судом, продвигая свою коварную политическую повестку дня. Только за этот год Армения обращается в суд уже в третий раз. Отметим, что из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одна удовлетворена частично, а поданные в мае ходатайства были единогласно отклонены судьями.

Азербайджанская сторона представит суду позицию, в которой будут отражены последовательные ответы на эти новые необоснованные претензии Армении", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Further requests submitted by Armenia to ICJ are completely unfounded and absurd
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldırdığı iddialar tamamilə əsassız və absurddur"

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 21:03
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
29 сентября 2023 г. 18:18
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
29 сентября 2023 г. 16:42
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
29 сентября 2023 г. 16:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
29 сентября 2023 г. 15:39
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi