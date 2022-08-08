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МИД Китая призвал Баку и Ереван устранить разногласия путем диалога

МИД Китая призвал Баку и Ереван устранить разногласия путем диалога Китай прокомментировал напряженность на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент и ситуацию на азербайджано-армянской границе.
Внешняя политика
8 августа 2022 г. 16:10
МИД Китая призвал Баку и Ереван устранить разногласия путем диалога

Китай прокомментировал напряженность на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент и ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Азербайджан и Армения являются дружественными партнерами Китая. Мы надеемся, что обе стороны будут избегать дальнейшей эскалации ситуации, а также смогут устранить противоречия и разногласия путем политического диалога", - отметил дипломат.

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