МИД Канады: Мы заявляем о нашей приверженности укреплению отношений с Азербайджаном

Мы еще раз заявляем, что привержены укреплению отношений с Азербайджаном.

Мы еще раз заявляем, что привержены укреплению отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между этой страной и Азербайджаном.

"Сегодня исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям с Азербайджаном, основанным на хороших отношениях между людьми, включая активную азербайджанскую общину, которая является важной частью разнообразия, процветания и успеха Канады.

На протяжении тридцати лет наши страны развивали прочные деловые отношения для дальнейшего укрепления общих ценностей на международной арене. Мы оба помогаем доставлять гуманитарную помощь в Украину и вместе работали в Афганистане, что свидетельствует о нашей взаимной приверженности делу помощи нуждающимся. Сотрудничаем в продвижении расширения прав и возможностей женщин и рационального использования окружающей среды во всем мире на таких форумах, как Организация Объединенных Наций и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в укреплении основанного на правилах международного порядка и демократии в Кавказском регионе.

Отмечая этот важный день, мы еще раз заявляем, что привержены укреплению отношений с Азербайджаном. Мы с нетерпением ожидаем укрепления этой важной дружбы и создания более глубоких связей в ближайшие годы", - подчеркивается в заявлении.

"Наша совместная с Азербайджаном приверженность мультикультурализму остается твердой", - написал в своем аккаунте в Twitter парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Роб Олифант.