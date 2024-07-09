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МИД Ирана: Посольство Азербайджана в Иране возобновит работу до конца июля

МИД Ирана: Посольство Азербайджана в Иране возобновит работу до конца июля Посольство Азербайджана в Иране возобновит работу в течение 15-20 дней.
Внешняя политика
9 июля 2024 г. 15:59
МИД Ирана: Посольство Азербайджана в Иране возобновит работу до конца июля

Посольство Азербайджана в Иране возобновит работу в течение ближайших 15-20 дней.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил начальник Главного управления Евразии МИД Ирана Муджтаба Демирчилу.

"Ожидается, что посольство Азербайджана в Тегеране возобновит работу в течение следующих 15-20 дней", - сказал он.

Демирчилу также отметил, что официальный Тегеран еще не назначил нового посла Ирана в Азербайджане. По его словам, вопрос назначения посла будет рассматриваться после формирования нового правительства в стране.

Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi iyulun sonuna qədər fəaliyyətini bərpa edəcək

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