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Иордания отрицает поставки оружия в Армению

Иордания отрицает поставки оружия в Армению Власти Иордании опровергли информацию о том, что королевство отправило оружие в Армению во время столкновений на армяно-азербайджанской границе
Внешняя политика
29 июля 2020 г. 10:56
Иордания отрицает поставки оружия в Армению

Власти Иордании опровергли информацию о том, что королевство отправило оружие в Армению во время столкновений на армяно-азербайджанской границе в начале этого месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, во внешнеполитическое ведомство страны был вызван посол Азербайджана в Аммане Расим Рзаев.

Ранее, посол Иордании в Азербайджане Сами Абдулла Гошех был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Араз Азимов обсудил с послом Иордании вопрос продажи данной страной оружия в Армению.

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Версия на английском языке Jordan denies reports on sending arms to Armenia
Версия на азербайджанском языке İordaniya Ermənistana silah satmadığı açıqlayıb

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