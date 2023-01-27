МИД Грузии осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

«Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране»

"Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Любой акт насилия в отношении дипломатического представительства совершенно неприемлем. Приносим соболезнования семье жертвы трагедии", - подчеркивается в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.