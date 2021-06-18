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МИД Грузии: Можем увеличить посредническую роль между Азербайджаном и Арменией

МИД Грузии: Можем увеличить посредническую роль между Азербайджаном и Арменией "При посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предприняты важные шаги для деэскалации ситуации между соседними нам Азербайджаном и Арменией".
Внешняя политика
18 июня 2021 г. 16:19
МИД Грузии: Можем увеличить посредническую роль между Азербайджаном и Арменией
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"При посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предприняты важные шаги для деэскалации ситуации между соседними нам Азербайджаном и Арменией".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил участвующий в "Анатолийском дипломатическом форуме" глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, имеются возможности для увеличения роли и значимости Грузии в этом плане.

Глава МИД отметил, что в своем выступлении на форуме обратит внимание на нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе, проводимую Грузией мирную политику и вопросы безопасности.

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Версия на английском языке Georgian Foreign Minister: We can increase our mediation role between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: “Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik rolumuzu artıra bilərik”

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