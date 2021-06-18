МИД Грузии: Можем увеличить посредническую роль между Азербайджаном и Арменией

"При посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предприняты важные шаги для деэскалации ситуации между соседними нам Азербайджаном и Арменией".

"При посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предприняты важные шаги для деэскалации ситуации между соседними нам Азербайджаном и Арменией".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил участвующий в "Анатолийском дипломатическом форуме" глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, имеются возможности для увеличения роли и значимости Грузии в этом плане.

Глава МИД отметил, что в своем выступлении на форуме обратит внимание на нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе, проводимую Грузией мирную политику и вопросы безопасности.