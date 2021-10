МИД Грузии: Будем укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном

Передаем азербайджанскому народу наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия восстановления государственной независимости.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в поздравительной публикации Министерства иностранных дел Грузии в Twitter-аккаунте.

"Мы ценим прочное стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном и будем впредь укреплять это партнерство во благо наших народов", - отмечено в поздравлении.