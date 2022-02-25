МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы

Министерство иностранных дел Азербайджана вновь обратилось к постоянно или временно проживающим в Украине, посетившим эту страну в туристических или образовательных целях гражданам Азербайджана, и рекомендует держаться подальше от военных сил и объектов,

Министерство иностранных дел Азербайджана вновь обратилось к постоянно или временно проживающим в Украине, посетившим эту страну в туристических или образовательных целях гражданам Азербайджана, и рекомендует держаться подальше от военных сил и объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

Как передает Report, об этом говорится в обращении министерства иностранных дел.

"Воздушное пространство Украины закрыто, поэтому наши граждане сейчас не могут покинуть эту страну на воздушном транспорте.

В этой связи сообщаем, что столкнувшиеся с серьезной опасностью граждане Азербайджанской Республики могут через КПП Окница и Паланка между Украиной и Молдовой перейти по суше на территорию Молдовы.

Молдавская сторона в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией не будет требовать у желающих пересечь границу граждан Азербайджанской Республики паспорт COVİD-19 (документ о полной вакцинации от COVID-19 или иммунитете к COVID-19) и негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В связи с возникшими вопросами с посольством Азербайджана в Молдове можно связаться по номерам +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277 или по электронной почте [email protected] .

В связи с особыми случаями граждане Азербайджана могут обратиться в посольство в Киеве по номеру (+380 73) 5050000 или электронной почте [email protected] , а также по номеру генконсульства в Харькове (+38057) 7000531 или по электронной почте.

В зависимости от развития ситуации посольство Азербайджана распространит дополнительную информацию", - говорится в сообщении МИД.