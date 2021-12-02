МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану

Арабская Республика Египет выражает свои искренние соболезнования и сочувствие дружественной Азербайджанской Республике в связи с катастрофой военного вертолета, в результате которой погибло и ранено несколько человек.
Как передает Report, об этом поделился МИД страны на своей странице
Египет также выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненым. Египет заявляет о своей солидарности и поддержке правительства и народа Азербайджана в этом болезненном инциденте.