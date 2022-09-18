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МИД: Безосновательные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы

МИД: Безосновательные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы Безосновательные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы.
Внешняя политика
18 сентября 2022 г. 16:09
МИД: Безосновательные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы

"Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября 2022 года, которое искажает ситуацию в регионе. Безосновательные и несправедливые обвинения Н.Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Инцидент, произошедший на условной, неделимитированной границе в ночь с 12 на 13 сентября текущего года, является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана. Вооруженные Силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня и предотвращена эскалация ситуации. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством. Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа.

С сожалением подчеркиваем, что Пелоси, которая говорит о справедливости, до сегодняшнего дня целенаправленно не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных тяжких преступлений, за которые несет ответственность Армения.

То, что Пелоси сказала в Армении, следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности", - отмечает МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке MFA: Pelosi's baseless and unfair accusations against Azerbaijan are unacceptable
Версия на азербайджанском языке XİN: "Pelosi tərəfindən Azərbaycana qarşı irəli sürülən əsasız və ədalətsiz ittihamlar qəbuledilməzdir"

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