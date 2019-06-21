МИД Азербайджана: В Вашингтоне была обсуждена реализация соглашений, достигнутых в Париже и Москве

В Вашингтоне в ходе встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении была обсуждена реализация соглашений, достигнутых в Париже и Москве.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном по итогам данной встречи.

В нем отмечается , что что азербайджанская сторона выражает признательность США как сопредседателю МГ ОБСЕ за организацию встречи в Вашингтоне в продолжение предыдущих встреч в Париже и Москве.

«Мы считаем, что такие встречи являются позитивными и служат продвижению переговорного процесса. Основной темой обсуждения стали вопросы реализации договоренностей, достигнутых в Париже и Москве. В Вашингтонге сопредседатели представили на рассмотрение двух сторон конкретные предложения, нацеленные на продвижение процесса мирного урегулированию конфликта. Было достигнуто общее согласие провести очередную встречу в этом же формате в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.