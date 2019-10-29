МИД: Участники саммита Движения Неприсоединения единодушно засвидетельствовали свою позицию по карабахскому конфликту

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Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В итоговом документе XVIII Саммита главы государств и правительств Движения Неприсоединения, прошедшего в Баку 25-26 октября, и все 159 делегаций, участвовавших в этом мероприятии высокого уровня, единодушно засвидетельствовали свою позицию по разрешению армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Так, в данном документе, подтверждающем уже существующую позицию Движения Неприсоединения в отношении урегулирования, гласящую что необходимо достичь "урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджанской Республики", сделан еще один единогласно согласованный шаг вперед к положению о "недопустимости захвата территории силой, и что ни одно государство не признает правомерным положение, возникшее в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, и не будет оказывать помощь или содействие в поддержании этой ситуации, в том числе посредством экономической деятельности на этих территориях". В дополнение к обозначенной в четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН от 1993 года позиции о немедленном, полном и безоговорочном выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана, а также решениям и резолюциям других международных организаций, принятых на этот счет, на сей раз суть агрессивной политики Армении была признана членами Движения Неприсоединения, на которое приходится две трети мирового сообщества.

Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права и основополагающие Бандунгские принципы Движения Неприсоединения, незаконно применяя силу против Азербайджана и нарушая территориальную целостность страны, удерживая одну пятую территорий Азербайджана под военной оккупацией и проводя кровавые этнические чистки против местных азербайджанцев, проживающих на этих территориях, в том числе Ходжалинский геноцид, когда жестоко было убито мирное население города Ходжалы, а также подрывая переговорный процесс своей деструктивной и аннексионистской политикой, не имеет права говорить о международной законности или приверженности мирному процессу. Сегодня существует единственная истина, признанная международным сообществом, которое также настаивает на ее утверждении; эта правда касается оккупации Арменией Нагорного-Карабахского региона и прилегающих к нему административных районов Азербайджана и требования прекратить данную оккупацию и урегулировать конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана. Единственная страна, которая не хочет видеть эту правду – государство-агрессор Армения.

Как и в случае с другими международными организациями, позиция Движения Неприсоединения также основана на нормах и принципах международного права, Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и основополагающих Бандунгских принципах Движения. Так, во всех случаях незаконное применение силы, нарушение международно признанных границ и территориальной целостности стран решительно осуждается. Чтобы действовать в качестве "гаранта безопасности", как то пытается утверждать Армения, угрожающая своей агрессивной политикой миру и безопасности в регионе, прежде всего необходимо, чтобы эта страна положила конец своим территориальным претензиям и осознала текущее положение дел в области безопасности. Только Правительство Азербайджана и Конституция страны обеспечивают и будут оставаться гарантом безопасности всего населения страны, включая ее оккупированный в настоящее время Нагорно-Карабахский регион".