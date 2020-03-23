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МИД Азербайджана по поводу состоявшихся в Абхазии т.н. “президентских выборов”

​МИД Азербайджана по поводу состоявшихся в Абхазии т.н. “президентских

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с состоявшимися 22 марта 2020 года так называемыми “президентскими выборами” в Абхазии.

По сообщению Report, в заявлении говорится:

"Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает проведенные 22 марта 2020 года в Абхазии так называемые "президентские выборы" и их результаты.

Министерство иностранных дел Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права". 

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