МИД Азербайджана по поводу состоявшихся в Абхазии т.н. “президентских выборов”

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с состоявшимися 22 марта 2020 года так называемыми “президентскими выборами” в Абхазии.

По сообщению Report, в заявлении говорится:

"Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает проведенные 22 марта 2020 года в Абхазии так называемые "президентские выборы" и их результаты.

Министерство иностранных дел Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права".