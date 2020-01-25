МИД: Азербайджан готов оказать любую помощь братской Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с погибшими в результате землетрясения.

Как передает Report, в соболезновании говорится:

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших во время землетрясения в братской Турции, а раненым желаем здоровья. Азербайджан разделяет печаль братского турецкого народа, находится рядом с ним и готов оказать любую помощь", - сообщает МИД.

Отметим, что прошлой ночью в Турции произошло землетрясение силой 6,8 балла. Эпицентр подземных толчков находился в районе Сивридже Эльазыга.

Землетрясение было ощутимо в Диярбекире, Адыямане, Батмане, Кахраманмараше, Шанлыурфе.

В результате землетрясения 21 человек погиб, 1030 ранены. В зоне землетрясения продолжаются спасательные работы. Не исключено, что число погибших и раненых возрастет.

Алпарслан Озтюрк