МИД Азербайджана: Заявления ЕС и США носят предвзятый характер

Совместная конференция ЕС, Армении и США носит явно односторонний и предвзятый характер и основывается на двойных стандартах.

Совместная конференция ЕС, Армении и США носит явно односторонний и предвзятый характер и основывается на двойных стандартах.

Как сообщает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана.

Данная конференция не является прозрачной, ей не хватает региональной инклюзивности и она противоречит построению доверия и интеграции, которые являются столь необходимыми в регионе, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"Эта конференция вместо того, чтобы подталкивать армянскую сторону к мирным переговорам, создает новые разделительные линии и "круги влияния" в регионе", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что на фоне реваншистских настроений в Ереване столь открытое проармянское отношение Вашингтона и Брюсселя может создать в этой стране опасную иллюзию того, что ЕС и США поддержат Армению в возможных провокациях этой страны против Азербайджана.

"В этом случае ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия Армении. В то время, когда на основе базовых норм и принципов международного права создается уникальная возможность достижения устойчивого мира, стабильности и безопасности, мы еще раз призываем все стороны воздерживаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на мирные усилия и спровоцировать новые волны роста напряженности в регионе", - говорится в заявлении.