​МИД Азербайджана: Вызывает сожаление, что в заявлении сопредседателей инцидент на линии фронта не нашел полного отражения

"По свидетельству представителей министерства обороны Азербайджана, делегация ОБСЕ связалась с противоположной стороной с целью прекращения огня и получения повторных гарантий в связи с этим"

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что источник и направление стрельбы были точно определены, вызывает сожаление, что в заявлении сопредседателей 29 октября 2015 года инцидент на линии фронта не нашел соответствующего отражения и не указана сторона, нарушившая режим прекращения огня. Однако это не освобождает Армению от ответственности за эти и другие многочисленные провокации".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, сделанном 31 октября министерством иностранных дел Азербайджана.

В заявлении министерства говорится, что согласно первоначальному соглашению сопредседателей 27 октября 2015 года сопредседатели МГ ОБСЕ перешли с оккупированных земель Азербайджана через линию соприкосновения войск на контролируемую Вооруженными силами Азербайджана территорию: "Именно в это время личный представитель действующего председателя ОБСЕ и его полевые офицеры проводили мониторинг на дороге между Тертером и Агдере (Тертерский район Азербайджанской Республики). Несмотря на предварительное соглашение об обеспечении безопасности состава ОБСЕ, со стороны контролируемых Вооруженными силами Армении оккупированных азербайджанских территорий была открыта повторяющаяся стрельба по позициям Вооруженных сил Азербайджана. Этот инцидент вынудил мониторинговую делегацию ОБСЕ укрыться под защитой Вооруженных сил Азербайджана.

По свидетельству представителей министерства обороны Азербайджана, делегация ОБСЕ связалась с противоположной стороной с целью прекращения огня и получения повторных гарантий в связи с этим".

В заявлении МИД подчеркивается, что Азербайджан разделяет оценку сопредседателей о том, что этот инцидент является намеренной попыткой, направленной на срыв усилий в направлении урегулирования конфликта.

В заявлении МИД Азербайджана говорится, что продолжительные и предвзятые провокации армянской стороны направлены на эскалацию напряжения, срыв усилий в направлении политического урегулирования конфликта, укрепление статуса-кво, основанного на оккупации: "Азербайджан в очередной раз требует от Армении положить конец провокациям, демонстрировать конструктивную позицию в процессе урегулирования конфликта, соблюдать международные обязательства и вывести войска с территории Азербайджана".