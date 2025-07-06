МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США в связи с гибелью людей в результате наводнений в Техасе.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США в связи с гибелью людей в результате наводнений в Техасе.

Как сообщает Report, это следует из публикации на странице ведомства в соцсети Х.

"Мы глубоко опечалены многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений, обрушившихся на центральную часть штата Техас. Мы выражаем свои искренние соболезнования правительству США и всем людям, пострадавшим от этой трагедии", - говорится в сообщении.

Отметим, что число погибших в результате наводнений в Техасе достигло 50 человек.