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МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами в результате двух взрывов в провинции Керман.
Внешняя политика
3 января 2024 г. 20:27
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами в результате двух взрывов в провинции Керман.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в соцсети X.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв теракта в иранской провинции Керман и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как страна, пострадавшая от терроризма, Азербайджан осуждает все его формы и проявления", - отмечает ведомство.

Напомним, что сегодня в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов не менее 103 человек погибли и 211 получили ранения.

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