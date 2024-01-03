МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами в результате двух взрывов в провинции Керман.

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами в результате двух взрывов в провинции Керман.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в соцсети X.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв теракта в иранской провинции Керман и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как страна, пострадавшая от терроризма, Азербайджан осуждает все его формы и проявления", - отмечает ведомство.

Напомним, что сегодня в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов не менее 103 человек погибли и 211 получили ранения.