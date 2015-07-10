МИД Азербайджана включил имена российской оперной певицы и бизнесмена в список нежелательных лиц

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана включило имена российской оперной певицы Любови Казарновской и бизнесмена Германа Стерлигова в список нежелательных лиц.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Имея скандальную и противоречивую биографию, Герман Стерлигов, перед тем, как посетить оккупированные армянами азербайджанские территории, наверняка знал, что это очень благоприятное место для отмывания грязных денег на пару с банковской системой Армении и осуществления другой криминальной деятельности.

Разговор Стерлигова, который отличается антигуманными взглядами на этнической и религиозной основе "о человеческих ценностях" в оккупированном городе Шуша, являющейся исторической территорией Азербайджана, не входит ни в какие моральные, этические и правовые нормы. Человек, который говорит "о человеческих ценностях", должен хотя бы понимать, что в результате кровавой этнической чистки, присущей фашистской идеологии Арменией были изгнаны со своих земель более 1 млн. азербайджанцев.

Провокационное заявление Г.Стерлигова о проведении пресс-конференции на оккупированных территориях не является ничем иным, как безуспешной попыткой "саморекламы" его самого и непризнанного криминального режима. Мы предупреждаем представителей СМИ не поддаваться на провокации и воздержаться от незаконного посещения оккупированных азербайджанских территорий.

Незаконное посещение представителей СМИ оккупированных армянами азербайджанских территорий является грубым нарушением закона Азербайджана "О государственной границе" и правил аккредитации, предусмотренных для представителей иностранных СМИ. В случае подобных незаконных визитов эти представители СМИ будут включены в список нежелательных лиц.