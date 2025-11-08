Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МИД Азербайджана: Российские миротворцы были заранее осведомлены о начале антитеррористической операции

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 23:29
    В 2023 году командование российских миротворцев в Карабахе было проинформировано об антитеррористической операции за 10-15 минут до ее начала.

    Как сообщает Report, об этом в интервью Общественному телевидению (İTV) заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    Министр отметил, что миротворцы были уведомлены об опасности и им было рекомендовано перебраться в более безопасные места или казармы:

    "В основном они последовали указаниям. У миротворцев не было оснований этого не делать, поскольку в течение трех лет они неоднократно предупреждались о действиях незаконных армянских вооруженных формирований, о минировании территорий, строительстве укреплений, транспортировке оружия и боеприпасов. Миротворцы утверждали, что эти вопросы не входят в их полномочия, им не дали мандат, поэтому они ведут только общее наблюдение".

    Дж.Байрамов подчеркнул, что после добровольного ухода армян из Карабаха встал вопрос о целесообразности присутствия там миротворцев.

    "Мы не настаивали на чем-то серьезном в этом вопросе. Мы и так знали, что у них есть определенный срок. Они считали, что в них снова возникнет необходимость, если армянские жители захотят вернуться. Такие сигналы поступали из Москвы. Спустя время выяснилось, что у армян нет намерения возвращаться, и миротворцам стало ясно, что оставаться здесь нет смысла. Были созданы все необходимые условия, чтобы они смогли покинуть эти территории", - заявил министр.

    Дж.Байрамов напомнил, что в соответствии с условиями трехстороннего заявления, если одна из сторон не предоставляет информацию за шесть месяцев до окончания срока, деятельность миротворцев должна быть продлена на следующие пять лет.

    "Этот срок наступил 10 мая 2025 года. Несмотря на то, что российских миротворцев в Азербайджане уже не было, чисто с юридической точки зрения, чтобы ни у кого потом не возникло вопросов, мы 30 апреля этого года направили российской стороне официальную ноту и полностью описали ситуацию. Мы заявили, что их мандат полностью аннулируется", - отметил глава МИД Азербайджана.

    Джейхун Байрамов МИД Азербайджана российские миротворцы в Карабахе
