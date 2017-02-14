МИД Азербайджана распространило заявление в связи с планами по проведению "референдума" на оккупированных территориях

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с запланированным незаконным "референдумом" на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в заявлении говорится, что согласно сообщениям в прессе, 20 февраля 2017 года, Армения планирует провести так называемый «конституционный референдум» марионеточного незаконного режима, созданного на временно оккупированных территориях Азербайджана.

"Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что незаконный режим, созданнный Арменией на временно оккупированных территориях Азербайджана является, ничем иным, как плодом агрессии и оккупации. Он управляется и контролируется Арменией и существует благодаря ее военной, политической, финансовой и иной поддержки, как это было подтверждено Европейским судом по правам человека в решении от 16 июня 2015 года в деле Чирагов и другие против Армении.

Этот провокационный шаг, а также попытки Армении изменить название неотъемлемого Нагорно-Карабахского региона Азербайджана является еще одним ярким проявлением того, что Армения по настоящему не заинтересована в поиске политического решения вооруженного конфликта. Вместо этого Армения предпринимает шаги для эскалации ситуации, принимает последовательные меры для закрепления результатов своей оккупационной политики и сохранения неприемлемого статус-кво, подрывает усилия направленные на ведение субстантивных переговоров по мирному урегулированию конфликта, незаконно меняет демографическую, культурную и физическую составляющие оккупированных территорий, вовлечена в экономической и иной деятельностях, включая перемещение армянского населения на эти территории, чтобы с конечной целью навязать положение свершившегося факта. Такими действиями Армения также подрывает и ставит под угрозу региональный и международный мир и безопасность.

Принципиальная основа для урегулирования конфликта закреплена в резолюциях 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в резолюции 62/243 Генеральной Ассамблеи ООН (2008), которые осуждают использование военной силы против Азербайджана и оккупацию его территорий и вновь подтверждают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и неприкосновенность ее международно-признанных границ. В этих резолюциях Совет Безопасности Организация Объединенных Наций вновь подтвердила, что нагорно-карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана и потребовала немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил из всех оккупированных территорий Азербайджана.

Проведение незаконного «референдума» является нарушением Конституции Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права, и, следовательно, не имеет никакой юридической силы не при каких обстоятельствах. Так называемый «референдум» проводится на оккупированных землях, в ситуации которая возникла путем применения силы и угрозы силы против территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении, сопровождаясь печально известной практикой этнической чистки и других грубых нарушений норм и принципов международного права.

Мы призываем международное сообщество отвергнуть эту сфабрикованную, незаконную практику «референдума» и оказывать политическое и дипломатическое давление на Армению с целью, чтобы она отказалась от своих тщетных попыток ввести в заблуждение свой собственный народ и международное сообщество, прекратить политику оккупации и аннексии, конструктивно участвовать в процессе урегулирования конфликта и выполнять свои международные обязательства".