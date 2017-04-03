МИД Азербайджана распространило заявление, осуждающее кровавые теракты, совершенные в метро Санкт-Петербурга

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление о терактах в метро Санкт-Петербурга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

В заявлении говорится: "Мы решительно осуждает кровавые террористические акты, совершенные в метро Санкт-Петербурга, которые привели к многочисленным жертвам и раненым. Приносим свои искренние соболезнования соседнему и дружественному народу России, а также разделяем печаль с членами семей погибших в результате этого коварного террористического акта, и желаем скорейшего выздоровления раненых. Как страна, страдающая от терроризма, Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и твердо поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с ним".