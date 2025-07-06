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МИД опубликовал коммюнике саммита ОЭС в Ханкенди

МИД опубликовал коммюнике саммита ОЭС в Ханкенди В городе Ханкенди (Азербайджан) 3-4 июля 2025 года состоялся 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
6 июля 2025 г. 20:43
МИД опубликовал коммюнике саммита ОЭС в Ханкенди

В городе Ханкенди (Азербайджан) 3-4 июля 2025 года состоялся 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева саммит был посвящён теме "Новый взгляд ОЭС ради устойчивого и климатоустойчивого будущего".

В преддверии саммита были проведены следующие мероприятия:

1 июля в Агдаме — Форум молодёжи ОЭС,

2 июля в Лачине — Форум женщин ОЭС,

2 июля в Шуше — 6-й Бизнес-форум ОЭС.

По итогам саммита была принята Ханкендийская коммюнике, отражающая ключевые договорённости и приоритеты.

В документе дана высокая оценка масштабным работам по восстановлению и строительству на освобождённых территориях Азербайджана — в Карабахском и Восточном Зангезурском экономических районах.

Также подтверждено право вынужденно перемещённых азербайджанцев на достойное возвращение в свои родные земли.

В соответствии с темой саммита, экономическая устойчивость и климатоустойчивость определены в качестве приоритетов повестки ОЭС на будущее.

Отдельно отмечены экологические инициативы женщин-лидеров региона ОЭС, включая Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву и Первую леди Турции Эмине Эрдоган, в частности инициатива "Ноль отходов".

Коммюнике подчеркивает важность начала деятельности Центра чистой энергии ОЭС, а также расширения функций Научно-исследовательского центра ОЭС.

Выражена поддержка в отношении Совета торгово-промышленных палат ОЭС, инициативы "Инвестиции ОЭС", создания единого информационного пространства и укрепления мандата Торгово-развитийного банка ОЭС.

Подчёркнута важность устойчивого градостроительства и проведения Всемирного форума по вопросам урбанизации (WUF13), который в следующем году пройдёт в Баку.

С полным текстом Ханкендийской коммюнике можно ознакомиться по ссылке:

https://eco.int/wp-content/uploads/2025/07/5-065-25-1.pdf

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Версия на азербайджанском языке XİN Xankəndi Kommunikesi barədə məlumat yayıb

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