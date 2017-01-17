МИД Азербайджана: Прошлый год сопровождался обострением международной обстановки и ростом неопределенности

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Прошлый год сопровождался обострением международной обстановки и ростом неопределенности".

Как сообщает Report, об этом говорится в посвященном итогам прошлого года отчете министерства иностранных дел Азербайджана.

В документе отмечается, что длительное противостояние между международными силами отрицательно сказалось на обеспечении международного мира и безопасности, привело к слабости усилий, направленных на пресечение глобального финансово-экономического и политического кризисов, борьбы с терроризмом и экстремизмом, межрелигиозных противоречий и пр.

Успешная внешняя политика, осуществляемая Азербайджаном на фоне происходящих в мире беспорядков и напряженности, отличается конструктивностью и такими целями, как агитация мира и сотрудничества. Наша страна, отметившая 25-летие восстановления независимости высокими достижениями, еще больше укрепила свою позицию в качестве регионального лидера и повысила усилия, направленные на обеспечение баланса интересов в геополитическом пространстве, куда входит, а также агитацию и развитие взаимовыгодных дружественных добрососедских отношений.

Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев на официальной церемонии открытия V Бакинского международного гуманитарного форума, "правильная экономическая политика, социальный мир, стабильность, хорошие отношения с нашими соседями и международная инициатива характеризуют Азербайджан как государство стабильности и развития в современном мире".

Было отмечено, что основная цель деятельности МИД заключалась в повышении международных усилий, направленных на урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и признанных на международном уровне границ: "2016 год был также характерен решениями ряда отвечающих этим целям влиятельных международных организаций".