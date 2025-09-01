    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 10:19
    МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Словакию с Национальным днем.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "X".

    "Сердечно поздравляем Словакию и ее народ с Национальным днем", - отмечается в публикации.

    Азербайджан   МИД   Словакия   поздравление   МИД Азербайджана   МИД поздравление  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan XİN Slovakiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Slovakia on National Day

    Последние новости

    11:24

    TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелым

    Происшествия
    11:19

    Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану

    Другие страны
    11:11

    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Внешняя политика
    11:11

    AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза

    Финансы
    11:08

    Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана

    Внешняя политика
    11:07

    В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата

    Наука и образование
    10:46

    Страны ШОС учредят Банк развития организации

    Другие страны
    10:43

    В Пакистане разбился вертолет

    Другие страны
    10:41

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    Лента новостей