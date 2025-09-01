МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным днем
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 10:19
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Словакию с Национальным днем.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "X".
"Сердечно поздравляем Словакию и ее народ с Национальным днем", - отмечается в публикации.
Sincere congratulations to #Slovakia and its people on the occasion of the #NationalDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 1, 2025
Happy National Day! 🇦🇿🇸🇰@SlovakiaMFA pic.twitter.com/UbHMpml8c4
