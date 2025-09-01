МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Словакию с Национальным днем.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "X".

"Сердечно поздравляем Словакию и ее народ с Национальным днем", - отмечается в публикации.