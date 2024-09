Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Словакию с Днем конституции.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети "Х".

"Поздравляем Словакию и ее народ с Национальным днем!" - говорится в публикации.