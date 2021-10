МИД Азербайджана поздравил Австрию

“Поздравляем Австрийскую Республику с Национальным днем”.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter Министерства иностранных дел Азербайджана.

“Мы передаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрии. С праздником, Австрия", - говорится в публикации.