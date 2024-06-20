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МИД Азербайджана: Подчеркиваем право на достойное и безопасное возвращение беженцев в свои дома

МИД Азербайджана: Подчеркиваем право на достойное и безопасное возвращение беженцев в свои дома Министерство иностранных дел Азербайджана подчеркивает право на достойное и безопасное возвращение азербайджанских беженцев в свои дома.
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 15:26
МИД Азербайджана: Подчеркиваем право на достойное и безопасное возвращение беженцев в свои дома

Министерство иностранных дел Азербайджана подчеркивает право на достойное и безопасное возвращение азербайджанских беженцев в свои дома.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети "Х".

"В Всемирный день беженцев мы отмечаем силу и мужество азербайджанских беженцев и подчеркиваем их право на достойное и безопасное возвращение в свои дома. Азербайджан защищает и поддерживает своих беженцев на каждом этапе их пути и разделяет их надежды на безопасное и инклюзивное будущее", - отмечается в сообщении.

Всемирный день беженцев - международный день, учрежденный Организацией Объединенных Наций для освещения проблемы беженцев во всем мире. Он отмечается ежегодно 20 июня.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan underlines right for dignified, secure return of refugees to their homes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Qaçqınların öz evlərinə ləyaqətli və təhlükəsiz qayıtmaq hüququnu vurğulayırıq

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