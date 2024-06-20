МИД Азербайджана: Подчеркиваем право на достойное и безопасное возвращение беженцев в свои дома
МИД Азербайджана: Подчеркиваем право на достойное и безопасное возвращение беженцев в свои домаМинистерство иностранных дел Азербайджана подчеркивает право на достойное и безопасное возвращение азербайджанских беженцев в свои дома.
Министерство иностранных дел Азербайджана подчеркивает право на достойное и безопасное возвращение азербайджанских беженцев в свои дома.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети "Х".
"В Всемирный день беженцев мы отмечаем силу и мужество азербайджанских беженцев и подчеркиваем их право на достойное и безопасное возвращение в свои дома. Азербайджан защищает и поддерживает своих беженцев на каждом этапе их пути и разделяет их надежды на безопасное и инклюзивное будущее", - отмечается в сообщении.
Всемирный день беженцев - международный день, учрежденный Организацией Объединенных Наций для освещения проблемы беженцев во всем мире. Он отмечается ежегодно 20 июня.
On #WorldRefugeeDay, we honor the strength and courage of Azerbaijani refugees, and underline their right for a dignified and secure return to their homes.
Azerbaijan protects and supports its refugees on every step of their journey, and share their hopes for a secure and… pic.twitter.com/BVFXqUICo4