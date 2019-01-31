 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Понять логику Пашиняна сложно. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в карабахском вопросе они не будут обсуждать возможности возвращения территорий в обмен на мир. 

    "Понять логику господина Пашиняна сложно. Как известно, в основе переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта стоит именно вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

    Данное требование содержится в четырех известных резолюциях Совбеза ООН, а также практически во всех документах, принятых международными организациями относительно решения конфликта. В этом случае возникает вопрос: Означает ли данная позиция Пашиняна его отказ от ведения переговоров?", - отмечается в сообщении. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi