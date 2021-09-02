В МИД Азербайджана ответили армянскому министру

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала интервью министра иностранных дел Армении российскому информационному агентству РИА "Новости".

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала интервью министра иностранных дел Армении российскому информационному агентству РИА "Новости".

Как сообщает Report, Л.Абдуллаева отметила, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью РИА "Новости" повторил позицию официального Еревана, противоречащую традиционному международному праву и отражающую территориальные претензии к Азербайджану:

"Разжигая агрессивный сепаратизм на международно признанных территориях Азербайджана, министр иностранных дел Армении открыто демонстрирует, что его страна не отказалась от политики агрессии, и "стратегия мира и безопасности", о которой он говорит, является не чем иным, как фальшью.

Обращаем внимание нового министра иностранных дел Армении на то, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с требованиями международного права, и сейчас настало время для выполнения подписанных сторонами заявлений. В интересах армянской стороны осознать эту реальность, так как страна может, наконец, положить конец лжи и фантазиям и настроиться на развитие и прогресс в будущем.

Наша страна неоднократно заявляла о своей приверженности нормализации отношений на основе принципов международного права. Реваншистские заявления и действия армянской стороны демонстрируют, что эта страна еще не готова к политике соседства, основанной на принципах международного права".