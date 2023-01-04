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МИД Азербайджана призвал Армению к соблюдению обязательств

МИД Азербайджана призвал Армению к соблюдению обязательств Азербайджан в очередной раз призывает Армению соблюдать обязательства, вытекающие из международного права и трехстороннего заявления, воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и прекратить агре
Внешняя политика
4 января 2023 г. 13:13
МИД Азербайджана призвал Армению к соблюдению обязательств

Азербайджан в очередной раз призывает Армению соблюдать обязательства, вытекающие из международного права и трехстороннего заявления, воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и прекратить агрессивные политические и военные провокации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что позиция Азербайджана в отношении регионального мира, стабильности и развития принципиальна и последовательна: "Азербайджан будет продолжать осуществлять мероприятия, основанные на международном праве и сложившемся международном опыте".

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Ermənistana çağırış edib

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