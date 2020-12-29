О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Азербайджана обозначил основные направления деятельности в 2021 году

МИД Азербайджана обозначил основные направления деятельности в 2021 году Внешнеполитическая деятельность будет основываться на идее президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
Внешняя политика
29 декабря 2020 г. 13:09
МИД Азербайджана обозначил основные направления деятельности в 2021 году

"В 2021 году Министерство иностранных дел продолжит гибкую и прагматичную внешнеполитическую деятельность в целях обеспечения государственных интересов и национальных интересов Азербайджанской Республики на международной арене".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2020 года.

"Основные усилия направлены на развитие сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равноправия, отвечающих нашим интересам в двусторонних и многосторонних отношениях, привлечение дружественных стран и партнерских международных организаций к восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, поощрение новых инициатив сотрудничества и развития в регионе, а также обеспечение успешной реализации крупномасштабных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах, направленные на укрепление позиций и повышение авторитета Азербайджана на международной арене.

Внешнеполитическая деятельность будет основываться на идее президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о построении равноправных отношений со всеми странами на основе взаимного уважения и доверия", - говорится в заявлении МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN-in gələn il üzrə əsas fəaliyyət istiqamətləri açıqlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi