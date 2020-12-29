МИД Азербайджана обозначил основные направления деятельности в 2021 году

Внешнеполитическая деятельность будет основываться на идее президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева

"В 2021 году Министерство иностранных дел продолжит гибкую и прагматичную внешнеполитическую деятельность в целях обеспечения государственных интересов и национальных интересов Азербайджанской Республики на международной арене".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2020 года.

"Основные усилия направлены на развитие сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равноправия, отвечающих нашим интересам в двусторонних и многосторонних отношениях, привлечение дружественных стран и партнерских международных организаций к восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, поощрение новых инициатив сотрудничества и развития в регионе, а также обеспечение успешной реализации крупномасштабных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах, направленные на укрепление позиций и повышение авторитета Азербайджана на международной арене.

Внешнеполитическая деятельность будет основываться на идее президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о построении равноправных отношений со всеми странами на основе взаимного уважения и доверия", - говорится в заявлении МИД.