​МИД Азербайджана направило ноту о прекращении деятельности офиса-координатора ОБСЕ в Баку

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана направило в ОБСЕ ноту о прекращении деятельности офиса-координатора ОБСЕ в Баку. Об этом Report сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Согласно информации пресс-службы, с 4 июня ОБСЕ дается месяц времени на завершение технических вопросов касательно прекращения действия меморандума о взаимопонимании по поводу офиса-координатора проектов в Баку.

В пресс-службе отметили, что данный документ в данный момент находится в рассмотрении.