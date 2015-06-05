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    ​МИД Азербайджана направило ноту о прекращении деятельности офиса-координатора ОБСЕ в Баку

    ОБСЕ дается месяц времени на завершение технических вопросов

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана направило в ОБСЕ ноту о прекращении деятельности офиса-координатора ОБСЕ в Баку. Об этом Report сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

    Согласно информации пресс-службы, с 4 июня ОБСЕ дается месяц времени на завершение технических вопросов касательно прекращения действия меморандума о взаимопонимании по поводу офиса-координатора проектов в Баку.

    В пресс-службе отметили, что данный документ в данный момент находится в рассмотрении.

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