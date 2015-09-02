​МИД Азербайджана: Мы категорически осуждаем вмешательство в судебный процесс над Хадиджей Исмаиловой

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) ответило на заявления Госдепартамента США, министра по европейским вопросам Великобритании, Европейского Союза и других организаций в связи с вынесенным в отношении Хадиджи Исмаиловой судебным решением.

Как сообщает Report, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев напомнил, что Хадиджа Исмаилова признана виновной по статьям 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и в отношении нее 1 сентября 2015 года судом первой инстанции вынесен обвинительный приговор: "Мы категорически осуждаем и считаем неприемлемым вмешательство в судебный процесс над Хадиджей Исмаиловой, попытки политизации судебного решения и искажения его сути, а также выражение отношения в форме политических заявлений к вопросу, находящемуся в чисто правовой плоскости. К сожалению, предвзятое отношение в форме вмешательства в работу следствия, оказания на него давления и придания делу политической окраски проявило себя еще в то время, когда обвинения против Хадиджи Исмаиловой находились на стадии расследования. Подобные попытки расцениваются как непосредственное вмешательство в суверенитет Азербайджанской Республики.

Министерство иностранных дел неоднократно заявляло, что в Азербайджанской Республике полностью обеспечены независимость судебной власти и верховенство закона. К вынесенному судом решению необходимо проявлять уважение.

Законом закреплено право каждого гражданина подать апелляционную жалобу на решение суда".