МИД Азербайджана и Японии провели политические консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Японии провели очередные политические консультации.

Министерства иностранных дел Азербайджана и Японии провели очередные политические консультации.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, это 12-е по счету консультации.

Во встрече азербайджанскую сторону представлял замминистра Эльнур Мамедов, японскую – заместитель помощника главы МИД Японии, спецпредставитель МИД по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ, посол Токуда Шуичи.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Японии в области энергетики, альтернативной энергетики, экономики, гуманитарной и других сферах.