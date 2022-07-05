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МИД Азербайджана и Японии провели политические консультации

МИД Азербайджана и Японии провели политические консультации Министерства иностранных дел Азербайджана и Японии провели очередные политические консультации.
Внешняя политика
5 июля 2022 г. 09:55
МИД Азербайджана и Японии провели политические консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Японии провели очередные политические консультации.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, это 12-е по счету консультации.

Во встрече азербайджанскую сторону представлял замминистра Эльнур Мамедов, японскую – заместитель помощника главы МИД Японии, спецпредставитель МИД по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ, посол Токуда Шуичи.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Японии в области энергетики, альтернативной энергетики, экономики, гуманитарной и других сферах.

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Версия на английском языке ФотоPolitical consultations held between Foreign Ministries of Azerbaijan and Japan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Yaponiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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