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    Меморандум о сотрудничестве подписан между министерствами иностранных дел Азербайджана и Судана

    Эльмар Мамедъяров и Али Ахмед Карти обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и Судана Али Ахмедом Карти.

    Как сообщает Report, на встрече  стороны обсудили перспективы развития отношений между странами. 

    Кроме того, по итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Азербайджана и Судана, который, в частности,  предусматривает проведение межмидовских консультаций. 

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