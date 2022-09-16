О нас

МИД Азербайджана и Румынии провели политконсультации

МИД Азербайджана и Румынии провели политконсультации 16 сентября в Баку состоялись двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 19:13
МИД Азербайджана и Румынии провели политконсультации

16 сентября в Баку состоялись двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, румынскую делегацию - государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Юлиан Фота.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, поднявшихся до уровня стратегического партнерства, была подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для расширения сотрудничества в различных сферах.

Ю.Фота подчеркнул, что Румыния придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и дальнейшему расширению связей. Он отметил, что в условиях нынешнего международного кризиса Азербайджан является важным мостом между Европой и Азией в сферах энергетики, логистики, коммуникаций, торговли.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Foreign ministries of Azerbaijan and Romania hold political consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rumıniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Самое читаемое

Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi