МИД Азербайджана и Румынии провели политконсультации

16 сентября в Баку состоялись двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

16 сентября в Баку состоялись двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, румынскую делегацию - государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Юлиан Фота.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, поднявшихся до уровня стратегического партнерства, была подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для расширения сотрудничества в различных сферах.

Ю.Фота подчеркнул, что Румыния придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и дальнейшему расширению связей. Он отметил, что в условиях нынешнего международного кризиса Азербайджан является важным мостом между Европой и Азией в сферах энергетики, логистики, коммуникаций, торговли.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.