МИД Азербайджана: Бывший премьер Дании злоупотребляет статусом экс-генсека НАТО

Экс-премьер Дании Андерс Расмуссен злоупотребляет статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию.

Экс-премьер Дании Андерс Расмуссен злоупотребляет статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к предвзятому докладу группы, возглавляемой Расмуссеном.

"Финансовые документы, доступные в открытых источниках, доказывают, что Андерс Расмуссен продолжает злоупотреблять своим статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию и влиянию", - говорится в комментарии.

По словам представителя МИД, правительство Армении, как клиент RasmussenGlobal, заплатило сотни тысяч долларов за этот отчет, подготовленный и утвержденный на скорую руку.