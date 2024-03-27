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МИД Азербайджана: Бывший премьер Дании злоупотребляет статусом экс-генсека НАТО

МИД Азербайджана: Бывший премьер Дании злоупотребляет статусом экс-генсека НАТО Экс-премьер Дании Андерс Расмуссен злоупотребляет статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию.
Внешняя политика
27 марта 2024 г. 18:21
МИД Азербайджана: Бывший премьер Дании злоупотребляет статусом экс-генсека НАТО

Экс-премьер Дании Андерс Расмуссен злоупотребляет статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к предвзятому докладу группы, возглавляемой Расмуссеном.

"Финансовые документы, доступные в открытых источниках, доказывают, что Андерс Расмуссен продолжает злоупотреблять своим статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию и влиянию", - говорится в комментарии.

По словам представителя МИД, правительство Армении, как клиент RasmussenGlobal, заплатило сотни тысяч долларов за этот отчет, подготовленный и утвержденный на скорую руку.

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Версия на английском языке MFA Spokesperson: Rasmussen continues to misuse his status as the former NATO Secretary General
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Rasmussen NATO-nun keçmiş Baş katibi statusundan sui-istifadə edir

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