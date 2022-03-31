О нас
Аудио новости

МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года

МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года Память о Дне геноцида азербайджанцев - 31 марта играет важную роль в информировании мировой общественности о массовых убийствах и этнических чистках азербайджанцев.
Внешняя политика
31 марта 2022 г. 10:02
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года

Память о Дне геноцида азербайджанцев - 31 марта играет важную роль в информировании мировой общественности о массовых убийствах и этнических чистках азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В МИД напомнили, что в период политики военной агрессии против Азербайджана на протяжении почти 30 лет Армения продолжала совершать преступления против азербайджанцев на национальной почве: "Один миллион азербайджанцев стал жертвой этнических чисток в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Армения совершила многочисленные военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, в том числе Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года. Во время 44-дневной войны армянские вооруженные силы целенаправленно наносили ракетные удары по мирному населению Гянджи, Барды, Тертера и других городов Азербайджана.

Мы решительно осуждаем целенаправленную политику Армении, основанную на геноциде, преступлениях против человечности, расовой дискриминации и этнических чистках, совершенных до настоящего времени против азербайджанского народа, и придаем особое значение необходимости положить конец безнаказанности Армении с целью предотвращения повторения этих бесчеловечных преступлений в будущем. Азербайджан со своей стороны примет все необходимые правовые меры для обеспечения мира и для того, чтобы положить конец безнаказанности Армении.

Мы со скорбью и состраданием чтим память невинных жертв мартовской резни 1918 года".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani MFA issues statement on March 31 - Day of Genocide of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке XİN Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Самое важное

МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
30 марта 2022 г. 15:09
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
30 марта 2022 г. 10:15
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
29 марта 2022 г. 20:31
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала Россия 1 недовольство азербайджанской общественности
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала "Россия 1" недовольство азербайджанской общественности
29 марта 2022 г. 20:22
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
29 марта 2022 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi