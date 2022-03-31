МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года

Память о Дне геноцида азербайджанцев - 31 марта играет важную роль в информировании мировой общественности о массовых убийствах и этнических чистках азербайджанцев.

Память о Дне геноцида азербайджанцев - 31 марта играет важную роль в информировании мировой общественности о массовых убийствах и этнических чистках азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В МИД напомнили, что в период политики военной агрессии против Азербайджана на протяжении почти 30 лет Армения продолжала совершать преступления против азербайджанцев на национальной почве: "Один миллион азербайджанцев стал жертвой этнических чисток в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Армения совершила многочисленные военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, в том числе Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года. Во время 44-дневной войны армянские вооруженные силы целенаправленно наносили ракетные удары по мирному населению Гянджи, Барды, Тертера и других городов Азербайджана.

Мы решительно осуждаем целенаправленную политику Армении, основанную на геноциде, преступлениях против человечности, расовой дискриминации и этнических чистках, совершенных до настоящего времени против азербайджанского народа, и придаем особое значение необходимости положить конец безнаказанности Армении с целью предотвращения повторения этих бесчеловечных преступлений в будущем. Азербайджан со своей стороны примет все необходимые правовые меры для обеспечения мира и для того, чтобы положить конец безнаказанности Армении.

Мы со скорбью и состраданием чтим память невинных жертв мартовской резни 1918 года".