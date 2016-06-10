​МИД Азербайджана: Армянские горе-дипломаты отчаянно пытаются по своему интерпретировать международное право

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Полад Бюльбюль оглы был, есть и всегда будет великим сыном и истинным патриотом Азербайджана с карабахскими корнями родом из города Шуша".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя критические высказывания пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна в отношении посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы.

"В связи с очередными некорректными комментариями МИД Армении хотелось бы подчеркнуть, что в то время, когда Полад Бюльбюль оглы - кумир миллионов - завоёвывал сердца поклонников своим профессионализмом, талантом и высокими моральными качествами, которые сегодня проявляются в его дипломатической работе, т.н. пресс-секретарь МИД Армении, возможно, учил ещё азбуку", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, имеющие "высшее профессиональное образование" армянские горе-дипломаты отчаянно пытаются по своему интерпретировать международное право, нормативно-правовые документы, принятые международным сообществом, и доказать всему миру абсурдность своих притязаний. "Яркими примерами этому служат недавние высказывания главы МИД Армении о деятельности посла другого государства в третьей стране, постоянные лживые и вульгарные заявления заместителя министра – т.н. "кадрового дипломата" Шаварша Кочаряна.

Теперь это грязное дело решил продолжить пресс-секретарь этого ведомства. Видимо, в МИД Армении больше нечем заняться. Настоятельно рекомендуем вышеперечисленным официальным лицам Армении строго соблюдать общеизвестные резолюции Совбеза ООН о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, прислушаться к международному сообществу, которое полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана и избавиться тем самым от ярлыков "агрессор", "оккупант", которые вот уже 28 лет прикреплены к Армении", - подчеркнул руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.