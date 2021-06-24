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МИД: Азербайджан в связи COVID-19 оказал помощь более 30 странам

МИД: Азербайджан в связи COVID-19 оказал помощь более 30 странам На официальной интернет-странице Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР) опубликован отчет о помощи нашей страны зарубежным странам и международным организациям.
Внешняя политика
24 июня 2021 г. 13:09
МИД: Азербайджан в связи COVID-19 оказал помощь более 30 странам

На официальной интернет-странице Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР) опубликован отчет о помощи нашей страны зарубежным странам и международным организациям.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в отчете подчеркивается, что в результате успешной политики наша страна из получающего помощь государства превратилась в донора, оказывающего помощь другим странам, для оперативного и скоординированного оказания международной помощи в 2011 году при МИД было учреждено Агентство содействия международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA).

Отмечается, что в политике международной помощи Азербайджанская Республика, которая руководствуется Целями устойчивого развития, занимает особое место в глобальной донорской миссии, в целях предотвращения распространяющейся по всему миру пандемии коронавируса нового типа оказывает помощь более чем 30 зарубежным странам и 3 международным организациям.

Публикация в международных отчетах информации о донорской деятельности нашей страны, оценка международным сообществом ее политики помощи, высоких экономических возможностей, принятие Азербайджана в качестве ведущего государства региона - это результаты проводимой президентом Ильхамом Алиевым успешной внутренней и внешней политики.

Хотелось бы отметить, что ОЭСР - влиятельная международная организация, начавшая свою деятельность в 1961 году и объединяющая вокруг себя 40 государств-доноров с высокими экономическими показателями, пропагандирует инициативы и программы, способствующие повышению уровня жизни в мире.

Один из важных комитетов ОЭСР - КСР работает в направлении повышения эффективности сотрудничества между государствами-донорами и международными организациями. Наша страна представлена в упомянутом комитете со статусом участника с 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan COVID-19-a görə 30-dan çox ölkəyə yardım edib

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