МИД: Азербайджан не признает т.н. выборы в Абхазском регионе Грузии

Азербайджан не признает так называемые президентские выборы, проведенные в Абхазском регионе Грузии.
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"Азербайджанская Республика вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и не признает проведенные 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии так называемые внеочередные президентские выборы, а также их итоги.
Азербайджан выступает за мирное решение абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", – отмечается в документе.