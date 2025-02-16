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МИД: Азербайджан не признает т.н. выборы в Абхазском регионе Грузии

МИД: Азербайджан не признает т.н. выборы в Абхазском регионе Грузии Азербайджан не признает так называемые президентские выборы, проведенные в Абхазском регионе Грузии.
Внешняя политика
16 февраля 2025 г. 00:01
МИД: Азербайджан не признает т.н. выборы в Абхазском регионе Грузии

Азербайджан не признает так называемые президентские выборы, проведенные в Абхазском регионе Грузии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская Республика вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и не признает проведенные 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии так называемые внеочередные президентские выборы, а также их итоги.

Азербайджан выступает за мирное решение абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", – отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Gürcüstanın Abxaziya bölgəsindəki qondarma seçkiləri tanımırıq

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