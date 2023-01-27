МИД: Азербайджан направил Ирану требование об установлении виновных в теракте

Состояние двух сотрудников, получивших ранения при попытке предотвратить вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, удовлетворительное.

Состояние двух сотрудников, получивших ранения при попытке предотвратить вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что официальный Баку направил иранской стороне требование о надлежащем расследовании террористического акта, выявлении заказчиков и исполнителей теракта.

"Иранская сторона несет прямую ответственность за обеспечение безопасности и охраны нашего посольства. В этом направлении необходимо осуществить соответствующие меры.

Не случайно провокации против Азербайджана в Иране в последние месяцы, соответствующие кампании в СМИ способствуют подобным атакам на Азербайджан. Важно предотвращать подобные атаки и провокации.

Правительством Азербайджана предусмотрена реализация мер по эвакуации сотрудников нашего посольства в Иране. В связи с этим будет проведена соответствующая работа.

В то же время необходимо, чтобы Иран принял соответствующие меры для предотвращения подобных нападений в будущем".