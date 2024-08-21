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МИД: Азербайджан и впредь будет на переднем крае борьбы с терроризмом

МИД: Азербайджан и впредь будет на переднем крае борьбы с терроризмом Сталкивающийся с серьёзными проблемами терроризма Азербайджан, продолжает наращивать свои усилия по борьбе с этим явлением как на внутренней, так и на международной арене.
Внешняя политика
21 августа 2024 г. 17:18
МИД: Азербайджан и впредь будет на переднем крае борьбы с терроризмом

Сталкивающийся с серьезными проблемами терроризма Азербайджан продолжает наращивать свои усилия по борьбе с этим явлением как на национальном, так и международном уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в социальной сети "X", приуроченной к Международному дню памяти жертв терроризма.

"Мы решительно осуждаем все формы и проявления терроризма и поддерживаем активные международные действия против этой серьезной угрозы", - говорится в публикации.

Это подчеркивает приверженность Азербайджана международному сотрудничеству в борьбе с глобальным терроризмом и стремление к более эффективному противодействию этой угрозе, подчеркнул МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan always at forefront of counter-terrorism efforts
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan terrorla mübarizə sahəsində daim ön sıralardadır

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