МИД: Азербайджан и впредь будет на переднем крае борьбы с терроризмом

Сталкивающийся с серьёзными проблемами терроризма Азербайджан, продолжает наращивать свои усилия по борьбе с этим явлением как на внутренней, так и на международной арене.

Сталкивающийся с серьезными проблемами терроризма Азербайджан продолжает наращивать свои усилия по борьбе с этим явлением как на национальном, так и международном уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в социальной сети "X", приуроченной к Международному дню памяти жертв терроризма.

"Мы решительно осуждаем все формы и проявления терроризма и поддерживаем активные международные действия против этой серьезной угрозы", - говорится в публикации.

Это подчеркивает приверженность Азербайджана международному сотрудничеству в борьбе с глобальным терроризмом и стремление к более эффективному противодействию этой угрозе, подчеркнул МИД Азербайджана.